Top 100 : Footballeurs fictifs (de 5 à 2)

Brisons la glace une bonne fois pour toutes car le sujet tend tout le monde : pourquoi les doubleurs français ont-ils décidé de faire un accent hispanique digne de Daniel Lauclair pour Julian Ross ? Ou plutôt « Rouliane » Ross. A la limite, l’appeler Julian alors qu’il est japonais (ça vaut pour tous) et rebaptiser son équipe la Mambo, pourquoi pas. Mais le mauvais accent espagnol, pourquoi ? Pour lui donner un côté Diego Maradona ? Gageons que ce soit ça… En tout cas, Julian Ross, ou Jun Misugi dans la version originale, est clairement l’un des personnages les plus marquants d’Olive et Tom. Dans la première partie de l’anime, il est le capitaine et le leader charismatique de la Mambo, équipe reconnaissable par son maillot mythique, jaune, col blanc et liserets rouges et bleus. On le voit affronter Olivier Atton en demi-finale du championnat national puis, plus tard, la Toho de Mark Landers. Sans nul doute, il est le plus talentueux des trois, en terme de talent pur. Un Riquelme avant l’heure, un joueur à la technique folle. Problème : Julian Ross est atteint d’une maladie cardiaque qui l’empêche de disputer un match en entier. Ces soucis de coeur l’empêcheront d’exprimer pleinement son potentiel. Et pourtant, il est considéré comme celui qui aurait dû être le meilleur joueur japonais sans cette maladie. Plus tard dans le manga, il est opéré du coeur et se débarrasse à jamais de ses soucis. Mais pour éviter qu’il éclipse Olivier Atton, l’auteur, Yōichi Takahashi, lui donne un rôle nettement secondaire, à un poste plus reculé sur le terrain, alors que Julian est un 10 créatif. Pour de nombreux fans de la série, cette « évolution » est une des grandes frustrations d’Olive et Tom, car Julian aurait tout simplement pu, et dû, tutoyer les sommets. Avec ou sans accent espagnol ridicule. EM