L'exception norvégienne face au Brésil

L’histoire est en marche. Le Brésil a beau avoir perdu de sa superbe ces dernières années, il n’en reste pas moins la plus grande nation de l’histoire du football pour le moment. Cinq Coupes du monde remportées, des superstars à la pelle, des matchs qui ont marqué l’histoire du ballon rond, pourtant une seule nation ne tremble pas face à la Seleção et c’est bien la Norvège.

Quatre matchs, zéro défaite

28 ans se sont écoulés depuis le 23 juin 1998 et la nuit étoilée marseillaise où les Norvégiens avaient fait tomber les champions du monde au Vélodrome pour filer en huitièmes de finale (2-1), 28 ans c’est aussi la durée de l’absence des Norvégiens au Mondial. Pour leur retour dans le gotha des nations footballistiques, les Drillos recroisent donc le Brésil mais cette fois pour aller décrocher une place en quart de finale. Une formalité pour les Brésiliens ? Pas tant puisque la Norvège est la seule nation à ne jamais s’être inclinée face aux Auriverdes. En quatre confrontations, les Drillos se sont imposés deux fois. Au Mondial 98 donc et en amical un an auparavant (4-2). Les deux autres rencontres se sont soldées par deux matchs nuls lors d’amicaux, aussi bien en 1988 (1-1) qu’en 2006 (1-1).

Le moment où jamais de réussir sa remontada sur MPP.

En direct : Brésil - Norvège (0-0)