S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 8es
  • Brésil-Norvège

L'exception norvégienne face au Brésil

LB
Réactions
L'exception norvégienne face au Brésil

L’histoire est en marche. Le Brésil a beau avoir perdu de sa superbe ces dernières années, il n’en reste pas moins la plus grande nation de l’histoire du football pour le moment. Cinq Coupes du monde remportées, des superstars à la pelle, des matchs qui ont marqué l’histoire du ballon rond, pourtant une seule nation ne tremble pas face à la Seleção et c’est bien la Norvège.

Quatre matchs, zéro défaite

28 ans se sont écoulés depuis le 23 juin 1998 et la nuit étoilée marseillaise où les Norvégiens avaient fait tomber les champions du monde au Vélodrome pour filer en huitièmes de finale (2-1), 28 ans c’est aussi la durée de l’absence des Norvégiens au Mondial. Pour leur retour dans le gotha des nations footballistiques, les Drillos recroisent donc le Brésil mais cette fois pour aller décrocher une place en quart de finale. Une formalité pour les Brésiliens ? Pas tant puisque la Norvège est la seule nation à ne jamais s’être inclinée face aux Auriverdes. En quatre confrontations, les Drillos se sont imposés deux fois. Au Mondial 98 donc et en amical un an auparavant (4-2). Les deux autres rencontres se sont soldées par deux matchs nuls lors d’amicaux, aussi bien en 1988 (1-1) qu’en 2006 (1-1).

Le moment où jamais de réussir sa remontada sur MPP.

En direct : Brésil - Norvège (0-0)

LB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
12
Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)
  • Mondial 2026
  • 16es
Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)

Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)

Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Society #281 enquête Jeffrey Epstein

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Et vous, vous vous seriez battus contre ces Paraguayens ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
143
23
01
Revivez Paraguay-France (0-1)
Revivez Paraguay-France (0-1)

Revivez Paraguay-France (0-1)

Revivez Paraguay-France (0-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.