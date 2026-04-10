Il n'y aura pas de back-to-back pour Achraf Hakimi

Voilà un trophée qu’un joueur du PSG ne peut pas gagner.

France 24 et RFI ont dévoilé la liste des joueurs prétendants au prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1 depuis 2009. Pour prétendre à cette distinction individuelle, il faut avoir porté au moins une fois le maillot de sa sélection nationale et disputé la moitié des journées de championnat.

Hakimi, le grand absent

Achraf Hakimi ne figure pas parmi les onze finalistes de cette édition 2026. Malgré ses 15 apparitions sur les 28 possibles en Ligue 1, l’international marocain du Paris Saint-Germain, lauréat en 2025, paye sans doute ses deux mois d’absence pour blessure. En revanche, Mamadou Sangaré est bien présent. Le milieu de terrain du RC Lens s’est imposé dans l’entre-jeu des Sang et Or depuis son arrivée à l’été 2025, et espère devenir le premier joueur malien à décrocher le trophée.

Les nommés : Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Marseille), Lamine Camara (Sénégal, Monaco), Bamba Dieng (Sénégal, Lorient), Guéla Doué (Côte d’Ivoire, Strasbourg), Martial Godo (Côte d’Ivoire, Strasbourg), Ilan Kebbal (Algérie, Paris FC), Hervé Koffi (Burkina Faso, Angers), Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient), Aïssa Mandi (Algérie, Lille), Moussa Niakhaté (Sénégal, Lyon) et Mamadou Sangaré (Mali, Lens).

Le nom du vainqueur sera connu le 11 mai prochain.

Achraf Hakimi apporte son soutien à Nayef Aguerd