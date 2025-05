Une nouvelle récompense pour Achraf Hakimi

Achraf Happy Meal !

Ce lundi, au lendemain d’une soirée déjà faste pour le Paris Saint-Germain avec la pluie de trophées UNFP, un nouveau titre individuel est venu enrichir la vitrine du club : Achraf Hakimi a été sacré lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2024-2025. Une distinction remise par RFI et France 24, qui consacre chaque saison le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1.

Guessand et Diarra complètent le podium

Déjà sur le podium l’an passé, derrière un Pierre-Emerick Aubameyang en feu du côté de l’OM, Hakimi a cette fois survolé les débats. Avec 364 points, il devance largement le Niçois Evann Guessand (165 points) et le Strasbourgeois Habib Diarra (43 points). Une reconnaissance logique pour l’un des latéraux les plus constants et influents du championnat. Et une deuxième récompense en deux jours après avoir fait partie du onze type de la saison de Ligue 1.

Il devient ainsi le deuxième défenseur à recevoir ce prix, après Chancel Mbemba en 2023, et rejoint le cercle fermé des Lions de l’Atlas primés, aux côtés de Marouane Chamakh (2009), Younes Belhanda (2012) et Sofiane Boufal (2016).

La nouvelle Maroc star !

