  • Mexique
  • J6
  • Atlas-Club America (2-4)

Saint-Maximin décisif pour ses débuts au Mexique

MBC
Arriba, arriba Mexico.

Mi-août, Allan Saint-Maximin s’était engagé avec les Mexicains du Club América pour deux saisons. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’ancien de Newcastle a réalisé des débuts en fanfare sur la pelouse de l’Atlas à Guadalajara. Entré à l’heure de jeu alors que son équipe était menée au score, le Français a inscrit le but de la victoire à la 89e minute pour son premier match sous ses nouvelles couleurs.

Jour saint

Trouvé seul au point de penalty, Saint-Maximin a envoyé une frappe en une touche au fond des filets du pauvre gardien d’Atlas, Camilo Vargas. En guise de célébration, une petite rondade suivie d’un salto digne de Nadia Comaneci devant une foule en délire. Club América s’est finalement imposé quatre à deux et se retrouve deuxième du championnat après six journées.

Mieux que Fenerbahçe, non ?

