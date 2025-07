Grosse embrouille entre Allan Saint-Maximin et Fenerbahçe

La belle engueulade du week-end.

Auteur de propos particulièrement critiques lors de l’émission web Zack en roue libre, Allan Saint-Maximin a déclenché la fureur de Fenerbahçe. « On est allé jusqu’à vouloir me doper, pour dire à quel point c’est grave, a, par exemple, déclaré l’ancien de Nice et Newcastle. Ce sont des choses que les gens ne savent pas, tu ne parles pas parce qu’on te menace derrière et ça dépasse le football. »

Je vois que ça part dans tous les sens sur Twitter du coup je vais préciser ce que j’ai dit, je parlais de ces gens autour du club qui sont prêts à tout. Dans mon cas lorsque j’ai été malade on m’a quasiment donné un traitement qui est considéré comme produit dopant, je ne sais… https://t.co/XPB0QyN4Av — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 4, 2025

Dans un communiqué, le club turc a donc immédiatement répliqué et menacé le joueur de possibles poursuites : « Nous avons suivi avec étonnement les récentes déclarations d’Allan Saint-Maximin, qui a joué pour notre club lors de la saison 2024-2025, sur une plateforme de médias sociaux. En déformant les faits concernant le traitement médical qu’il a reçu à la suite d’un problème de santé, le joueur a tenté d’induire le public en erreur et de nuire à la réputation de notre club. »

Pas étonnant que le bonhomme souhaite revenir en France…

