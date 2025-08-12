S’abonner au mag

Un Saint bien connu part au Mexique

Un Saint bien connu part au Mexique

Ce ne sera pas la France, malgré les déclarations passées.

Alors qu’il avait évoqué des envies de rejouer en Ligue 1, Allan Saint-Maximin s’est engagé en faveur du Club América ce mardi. Le joueur, qui a évolué à Fenerbahçe en Turquie ou à Newcastle en Angleterre ces dernières années, va ainsi découvrir le Mexique.

Du haut de ses 28 ans et dans la force de l’âge, l’ailier français quitte donc le club saoudien d’Al-Ahli qu’il avait rejoint en 2023 pour rejoindre un pays qu’il ne connaît pas. Une trajectoire assez étonnante, finalement, pour celui qui était promis à une brillante carrière.

Considère-t-il toujours Sadio Mané comme son égal ?

Illya Zabarnyi, un problème et une solution au PSG

