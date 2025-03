Le but de fou de Matheus Dória au Mexique

Dória l’explorateur.

Les Marseillais doivent bien se souvenir de Matheus Dória. Arrivé en 2014 avec l’étiquette de jeune prodige brésilien, le défenseur ne s’est jamais imposé dans la cité phocéenne. Mais il restera un bon moment dans la tête des Marseillais pour la prestation qu’il a livrée le 31 janvier 2017 face à l’Olympique lyonnais en Coupe de France. Sa célébration façon Salt Bae avait fait le buzz (comme on disait à l’époque) et Matheus Dória a conquis le cœur des Marseillais le temps d’une soirée.

Un coup du scorpion en toute détente

Désormais âgé de 30 ans et installé en Liga MX au Mexique, le défenseur est un cadre de son équipe, l’Atlas FC. Lors de la victoire de l’Atlas FC face au Club Tijuana 3 à 4 dans la nuit de dimanche à lundi, Matheus Dória a marqué un but venu d’ailleurs. Sur corner, l’ancien Phocéen a tout simplement mis un coup du scorpion, tout en restant debout, en toute détente. En plus de cela, le Club Tijuana gagnait 3 à 0 au moment de ce chef-d’œuvre. Ainsi, c’est son but qui a enclenché la remontada de son équipe, qui a renversé la tendance en 30 minutes. Chapeau.

¡Increíble golazo de escorpión de Matheus Dória! 😱pic.twitter.com/hxOjyOvowv — Atlas FC (@AtlasFC) March 10, 2025

Il y a une invasion de scorpions au Mexique ?

