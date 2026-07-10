- Mondial 2026
- Quarts
- France-Maroc (2-0)
Les notes du Maroc face à la France
Dépassé à l’usure sans jamais vraiment exister, le Maroc s’arrête en quarts de ce Mondial. De quoi laisser tous ses admirateurs sur un goût d’inachevé.
Maroc
Yassine Bounou
Si l’on ne pouvait marquer que sur penalty au foot, le Maroc foncerait droit vers son deuxième titre de champion du monde…
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Achraf Hakimi
Face à Doué, il a ressassé toutes les fois où il n’a pas osé le boiter à l’entraînement…
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Noussair Mazraoui
Lui ne s’entraîne pas avec Mbappé toute l’année, mais ça lui est égal.
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Anass Salah-Eddine
Son presque homonyme du MMA pourrait lui donner des leçons de marquage à la culotte.
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Ayyoub Bouaddi
Ses frêles épaules n’ont pas su tenir l’équilibre marocain. Remplacé par Sofyan Amrabat (62e), vétéran pas plus expérimenté.
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Azzedine Ounahi
Un grand pont de calé et quelques fulgurances pour nous faire suer en fin de match. Selon le théorème du city-stade, c’est un match réussi.
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Neil El Aynaoui
Neil Armstrong a marché sur la lune, Neil El Aynaoui sur pas grand-chose.
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Brahim Díaz
Qu’il y a t-il de pire entre une CAN légendaire mais panenka ratée devant tout son pays et un quart de finale de Coupe du monde comme spectateur ? Vous avez quatre heures.
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Par Théo Juvenet