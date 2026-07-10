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Les notes du Maroc face à la France

Par Théo Juvenet
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Les notes du Maroc face à la France

Dépassé à l’usure sans jamais vraiment exister, le Maroc s’arrête en quarts de ce Mondial. De quoi laisser tous ses admirateurs sur un goût d’inachevé.

Maroc

Yassine Bounou

Si l’on ne pouvait marquer que sur penalty au foot, le Maroc foncerait droit vers son deuxième titre de champion du monde…

Note de la rédaction 6.5/10
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Achraf Hakimi

Face à Doué, il a ressassé toutes les fois où il n’a pas osé le boiter à l’entraînement…

Note de la rédaction 4/10
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Noussair Mazraoui

Lui ne s’entraîne pas avec Mbappé toute l’année, mais ça lui est égal.

Note de la rédaction 3/10
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Anass Salah-Eddine

Son presque homonyme du MMA pourrait lui donner des leçons de marquage à la culotte.

Note de la rédaction 4.5/10
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Ayyoub Bouaddi

Ses frêles épaules n’ont pas su tenir l’équilibre marocain. Remplacé par Sofyan Amrabat (62e), vétéran pas plus expérimenté.

Note de la rédaction 4/10
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Azzedine Ounahi

Un grand pont de calé et quelques fulgurances pour nous faire suer en fin de match. Selon le théorème du city-stade, c’est un match réussi.

Note de la rédaction 6/10
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Neil El Aynaoui

Neil Armstrong a marché sur la lune, Neil El Aynaoui sur pas grand-chose.

Note de la rédaction 4/10
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Brahim Díaz

Qu’il y a t-il de pire entre une CAN légendaire mais panenka ratée devant tout son pays et un quart de finale de Coupe du monde comme spectateur ? Vous avez quatre heures.

Note de la rédaction 3/10
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Par Théo Juvenet

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