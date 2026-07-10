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Deschamps veut « fabriquer des émotions et les partager »

TB
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Deschamps veut « fabriquer des émotions et les partager »

Quel poète. L’équipe de France a fait passer ses supporters par tous les sentiments au fil d’un quart de finale tendu face au Maroc. « C’est la particularité du football, de fabriquer les émotions et de les partager. J’imagine qu’il y a beaucoup de ferveur et de passion en France. Ici, on est dans notre bulle, mais les joueurs ont ce devoir-là de tout faire pour aller le plus haut possible », s’est félicité le sélectionneur au coup de sifflet final sur M6.

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Un troisième dernier carré consécutif pour DD après 2018 (sacre final) et 2022 (défaite en finale contre l’Argentine). « Ça semble logique, mais il faut y arriver. J’ai de super joueurs, autrement on n’arrive pas là, a-t-il salué. C’était compliqué en ratant le penalty, les occasions qu’on ne met pas. Mais avec Kylian (Mbappé) pas de souci, il ne doute jamais. »

Deschamps rassurant pour Mbappé et Koné

Une prise de parole qui a également permis au patron de donner des nouvelles de Kylian Mbappé et Manu Koné, sortis sur blessure. « Kylian c’est un peu la cheville, il ressentait une douleur et Manu a pris un coup au genou et quelques crampes, a-t-il précisé, visiblement pas trop inquiet en vue de la demi-finale. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très bonne entrée. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais je fais en sorte qu’ils se sentent tous concernés. »

La plus belle nouvelle du soir.

Les notes des Bleus contre le Maroc

TB

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