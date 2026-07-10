Deschamps : « Je ne dois pas trop mal faire les choses quand même »

Quoi qu’il arrive, Didier Deschamps terminera son mandat avec 187 matchs à la tête des Bleus et les deux derniers détermineront beaucoup de choses. Ce n’est pas pour rien que le premier sentiment exprimé après cette victoire contre le Maroc en quart de finale de Coupe du monde est « la fierté d’être là ». Un match qu’il juge complet : « On a concédé vraiment très très peu d’occasions, et au-delà de la capacité à se créer des occasions, j’ai aimé notre capacité à aller chercher l’adversaire, l’asphyxier, expliquait-il en conférence de presse. Ça permet à nos joueurs de jouer plus haut et ça bénéficie aux offensifs. C’est la confirmation de ce que l’on avait montré avant. »

Le moment de s’attribuer quelques lauriers, enfin ? « Je sais que le mérite passe par les joueurs, mais je ne dois pas trop mal faire les choses quand même. Ces hommes, c’est moi qui les ai choisi. Je suis heureux d’un point de vue personnel, mais aussi très heureux de les voir prendre du plaisir. L’aventure humaine est aussi importante et être au quotidien avec ces hommes-là, c’est un bonheur. »

Une étape, rien qu’une étape

Mais Deschamps, c’est Deschamps et il ne faut jamais longtemps avant de le voir remettre tout le monde les pieds sur terre.« Ce qui a changé par rapport à 2018 et 2022, c’est qu’en 2018 personne ne nous voyait au bout. En 2022, on est champions en titre, et normalement le champion en titre il sort en huitièmes, ou il ne va pas au bout. Ici, tout le monde nous voit titrés avant, dès le premier match, et ça continue… Mais les joueurs ont la capacité de relativiser, et quand il faut faire le boulot, ils le font. Ils savent que c’est une étape. Pour l’instant le seul rendez-vous qu’on a c’est le 14 juillet (en demi-finale). L’objectif sera d’aller tout là-haut. On va voir l’équipe qu’on aura en face, mais dans les deux matchs, vous savez lesquels je préfère jouer. »

On n’en saura pas plus, si ce n’est que les six autres quarts de finaliste ne veulent surtout pas se cogner ces Bleus.

Le Maroc est tombé sans ses idées