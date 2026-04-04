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Mircea Lucescu victime d’une crise cardiaque

TM
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Mircea Lucescu victime d’une crise cardiaque

Triste nouvelle. Transporté à l’hôpital dimanche dernier à la suite d’un malaise cardiaque survenu avant une séance d’entraînement le week-end dernier, Mircea Lucescu, qui n’est plus le sélectionneur de la Roumanie à cause de sa santé fragile, a été victime d’une crise cardiaque vendredi selon le spécialiste Emanuel Rosu.

Sauvé après trois tentatives de réanimation

Cela serait survenu alors que l’entraîneur passé par l’Inter Milan, Galatasaray ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg se trouvait déjà à l’hôpital de Bucarest et qu’il attendait pour sortir. Selon les premiers éléments, Lucescu aurait été sauvé après trois tentatives de réanimation et se trouverait actuellement aux urgences, attendant de passer d’autres examens.

Emoji mains qui prient.

Mircea Lucescu n’est plus le sélectionneur de la Roumanie

TM

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