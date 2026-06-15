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On connaît le montant du butin du cambriolage subi par l’Angleterre

EM
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On connaît le montant du butin du cambriolage subi par l’Angleterre

Après la Fabrique nationale de la monnaie et la Banque d’Espagne, le Profesor s’est attaqué au camp de base anglais aux États-Unis. Mais cette fois-ci, en traversant l’Atlantique, son équipe de braqueurs et lui-même ne vont pas devenir millionnaires. Trêve de plaisanteries, après le cambriolage du week-end dans le camp des Anglais, la police américaine a retrouvé le butin dérobé par les voleurs et il serait estimé à 15 000 euros.

Deux frères suspectés

Selon le journal Kansas City Star, les présumés brigands seraient deux frères chauffeurs routiers originaires de San Antonio. Ils ont été inculpés samedi soir et risquent une peine d’une à sept piges de prison. La fratrie était d’ailleurs celle qui avait transporté les équipements de Floride, où les Anglais étaient en stage, jusqu’à leur camp de base pour la compétition à Kansas City. En guise d’explication, les deux frères ont expliqué avoir reçu « l’autorisation d’emporter les objets ».

Nul ne sait ce qu’ils ont fait, mais les Anglais sont en train de manger un sacré karma.

Clément Turpin sera au sifflet d’un choc

EM

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