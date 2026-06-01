Pronostic Espagne Cap-Vert : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Ce lundi 15 juin, à 18h, l’Espagne commence sa Coupe du monde 2026 contre le Cap-Vert. Découvrez notre analyse de ce match où les Espagnols sont favoris, et notre pronostic : « Plus de 3,5 buts ».

Informations clés L’Espagne est invaincue sur ses 5 derniers matchs.

Le Cap-Vert a marqué 14 buts sur ses 5 derniers matchs.

Aucune confrontation récente entre les deux équipes.

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité de 71 000 places Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Espagne Luis de la Fuente Entraîneur Cap-Vert Bubista

Contexte du match

L’Espagne démarre sa campagne de Coupe du monde contre le Cap-Vert à Atlanta. Favoris, les Espagnols arrivent en confiance après un succès 3-1 face au Pérou avec un Lamine Yamal prêt à faire parler la poudre. De leur côté, les Cap-Verdiens découvrent la compétition après une solide qualification. Ils restent sur une victoire 3-0 contre les Bermudes. Un duel déséquilibré sur le papier, mais le football réserve souvent des surprises.

La forme récente de l’Espagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 09/06/2026 Extérieur 3-1 Pérou V 04/06/2026 Domicile 1-1 Irak N 31/03/2026 Domicile 0-0 Égypte N 27/03/2026 Domicile 3-0 Serbie V 18/11/2025 Domicile 2-2 Turquie N

L’Espagne n’a pas perdu depuis cinq matchs. Leur dernière sortie s’est soldée par une victoire convaincante contre le Pérou. Lamine Yamal, de retour à l’entraînement, pourrait jouer un rôle clé. Les difficultés créatives contre l’Irak et l’Égypte doivent cependant être surmontées pour éviter toute surprise.

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La forme récente du Cap-Vert

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Domicile 3-0 Bermudes V 31/05/2026 Domicile 3-0 Serbie V 30/03/2026 Domicile 5-3 Finlande V 27/03/2026 Extérieur 2-4 Chili D 17/11/2025 Extérieur 1-3 Égypte D

Le Cap-Vert arrive avec une série de trois victoires, marquant 14 buts au passage. Leur défense reste cependant friable, ayant encaissé 10 buts en cinq matchs. Contre une équipe comme l’Espagne, cette vulnérabilité pourrait leur coûter cher.

Historique des confrontations

L’Espagne et le Cap-Vert ne se sont pas croisés récemment.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes ne marquent : Non » est coté à 1,50. La solidité défensive de l’Espagne et la vulnérabilité du Cap-Vert rendent ce scénario plausible. Avec 13 buts inscrits et seulement 2 encaissés par l’Espagne sur leurs cinq derniers matchs, un clean sheet est envisageable.

En conclusion, si l’Espagne part favorite, le football reste imprévisible. Les surprises font partie du jeu. Pour plus d’informations sur les enjeux de la Coupe du monde, lisez notre analyse sur Marcelo Bielsa et l’Uruguay.

En direct : Espagne-Cap Vert (0-0)