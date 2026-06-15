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Adrien Rabiot prône le football total

JD
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Adrien Rabiot prône le football total

Soldat. Dans un entretien au Guardian publié ce lundi, Adrien Rabiot ne s’est pas privé de louer les qualités offensives de l’équipe de France. De toute l’équipe de France : « Nous avons de réelles menaces dès le coup d’envoi, mais aussi sur le banc, et c’est très important en Coupe du monde… C’est formidable d’avoir une telle qualité », s’est enthousiasmé le milieu de terrain des Bleus.

Chacun son rôle, chacun son chemin

Rabiot, qui devrait débuter dans l’entrejeu tricolore ce mardi soir face au Sénégal pour sa soixantième cape, a évoqué son rôle en sélection, légèrement différent de celui de relayeur qu’il occupe à l’AC Milan : « Nous avons tous un rôle à jouer. Il faut rester humble. Je m’efforce de faire mon travail du mieux possible pour permettre aux joueurs, devant et derrière, de donner le meilleur d’eux-mêmes », analyse celui qui ne voit « aucun problème » au fait que « les attaquants et les buteurs sont plus valorisés que les milieux ou les défenseurs ».

Selon lui, le football moderne oblige désormais à avoir « une équipe entière qui sache attaquer et défendre » : « Aujourd’hui, on ne peut plus se contenter de neuf ou dix joueurs pour défendre, affirme-t-il. Il faut tout le monde. On l’a vu récemment en Ligue des champions. Ceux qui font l’effort collectivement vont le plus loin. »

Pour la Dèche

Loin au point de décrocher une troisième étoile pour la last dance de Didier Deschamps ? En attendant, Adrien Rabiot entend déjà lui offrir un départ digne de son bilan avec les Bleus : « Je pense qu’en France, les gens ne se rendent pas compte de ce que l’équipe nationale a accompli ces dernières années. Je pense que les gens à l’étranger sont plus admiratifs, tout simplement parce qu’ils aimeraient que cela leur arrive aussi », résume l’ancien Marseillais. Avant d’ajouter ne pas croire « qu’il faille s’habituer à [un tel niveau de succès] car ce n’est pas la norme… »

Mais si cette norme pouvait durer jusqu’au 19 juillet…

Kylian Mbappé a pris une grande résolution qui pourrait tout changer

JD

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