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Kylian Mbappé a pris une grande résolution qui pourrait tout changer

TC
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Kylian Mbappé a pris une grande résolution qui pourrait tout changer

Aura-t-il fallu deux ans à Kylian Mbappé pour comprendre Luis Enrique ? Tout le monde se souvient de cette mythique scène de 2024 lorsque le technicien parisien Luis Enrique disait à son numéro 7 de l’époque : « Tu es un phénomène, mais ça ne me suffit pas », insinuant que Mbappé ne devrait pas seulement être le premier attaquant, mais également le meilleur défenseur du PSG.

Deux ans plus tard, le phénomène semble prendre la mesure des propos de son ancien coach notamment lorsque son petit frère, Ethan, lui demande dans une interview pour Le Parisien : « Est-ce que tu comptes défendre ou presser un jour ? » Réponse immédiate du numéro 10 des Bleus : « Oh lui, il défend beaucoup plus que moi ! » avant d’enchaîner : « J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce sujet-là. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je dois le faire. Tout ça doit commencer par cette Coupe du monde parce qu’on veut la gagner. »

Inconcevable d’être fatigué pour attaquer

Mbappé a développé sa pensée sur la difficulté d’être performant en attaque en fonction de ses efforts défensifs : « Dans mon esprit à moi, c’est inconcevable d’être fatigué pour aller marquer un but, c’est plutôt dans l’autre sens que tu es fatigué », a-t-il reconnu sans pour autant zapper les critiques, notamment « lorsqu’elles sont constructives ». À voir donc si Mbappé appliquera ça dès le premier match des Bleus contre le Sénégal.

Ousmane Mbappé.

« Oui, Didier Deschamps est le meilleur sélectionneur de tous les temps »

TC

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