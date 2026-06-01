Pronostic Belgique Égypte : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Ce lundi 15 juin, à 21h, la Belgique fait son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 contre l’Egypte. Découvrez notre analyse des deux équipes et notre pari recommandé : Belgique vainqueur.

Informations clés La Belgique est invaincue sur ses 5 derniers matchs, avec 4 victoires.

L’Égypte a marqué 8 buts sur ses 5 derniers matchs.

L’historique est équilibré avec une victoire pour chaque équipe.

Absence de Debast qui fragilise la défense belge.

Infos du match Stade Seattle Field (Seattle, WA, USA) — capacité de 68 740 places Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Belgique Rudi Garcia Entraîneur Égypte Hossam Hassan

La Belgique et l’Égypte s’affrontent pour leur entrée dans la Coupe du monde 2026. Les deux équipes se présentent à Seattle avec des dynamiques contrastées. La Belgique, sous la houlette de Rudi Garcia, affiche une forme éclatante avec quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties, marquant 20 buts tout en n’en concédant que trois. En revanche, l’Égypte, dirigée par Hossam Hassan, présente un bilan plus mitigé avec deux victoires, un nul et deux défaites, mais continue de s’appuyer sur la menace offensive de Mohamed Salah et Omar Marmoush. L’absence de Zeno Debast dans la défense belge pourrait offrir des opportunités aux Pharaons, qui ont réussi à marquer à chaque sortie récente.

La Belgique en position de force mais vigilance nécessaire

Forme récente de la Belgique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Belgique 5-0 Tunisie V 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique V 01/04/2026 Mexique 1-1 Belgique N 28/03/2026 États-Unis 2-5 Belgique V 18/11/2025 Belgique 7-0 Liechtenstein V

La Belgique s’avance avec une ligne offensive redoutable, marquant 20 fois lors de ses cinq dernières rencontres. Les Diables rouges ont notamment infligé un sévère 5-0 à la Tunisie et un 7-0 au Liechtenstein. Kevin De Bruyne reste le maître à jouer de cette équipe, alimentant des attaquants comme Doku et Trossard. L’absence probable de Romelu Lukaku dans le onze laisse la place à Charles De Ketelaere pour s’illustrer en pointe. La solidité défensive sera testée en l’absence de Zeno Debast, ce qui pourrait représenter un point faible face à une équipe égyptienne rapide en transition.

Performance récente de l’Égypte

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Brésil 2-1 Égypte D 28/05/2026 Égypte 1-0 Russie V 31/03/2026 Espagne 0-0 Égypte N 27/03/2026 Arabie saoudite 0-4 Égypte V 17/01/2026 Égypte 2-4 Nigeria D

L’Égypte a montré sa capacité à être dangereuse en transition, notamment avec Mohamed Salah et Omar Marmoush. La victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite fait preuve de sa force de frappe offensive, et le match nul 0-0 contre l’Espagne témoigne de son potentiel à défier des équipes plus fortes.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 18/11/2022 Belgique 1-2 Égypte 06/06/2018 Belgique 3-0 Égypte

En confrontations directes, la Belgique et l’Égypte ont chacune remporté une victoire lors des deux dernières rencontres. La victoire égyptienne 2-1 en 2022 reste un souvenir cuisant pour les Diables rouges, qui ont depuis renforcé leur effectif et peaufiné leur stratégie offensive.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1.87. Avec une attaque belge prolifique et une défense centrale en rodage, il est possible que l’Égypte, menée par Salah, trouve le chemin des filets. Les statistiques récentes montrent que la Belgique a encaissé lors de trois de ses cinq dernières rencontres.

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En conclusion, malgré la dynamique positive de la Belgique, le résultat de ce match reste incertain. Les paris sportifs comportent toujours une part de risque, et il est essentiel de jouer de manière responsable.

Podcast : Footox vous spoile Belgique-Égypte !