Iliman Ndiaye veut ramener la Coupe du monde en Afrique

Génération sans complexe. Dans un entretien à France Football publié ce lundi, l’international sénégalais Iliman Ndiaye, vainqueur finaliste de la dernière CAN, avoue que « l’équipe de France ne [l’a] jamais fait rêver » : « Ce n’est pas mon histoire. En revanche, j’avais des étoiles dans les yeux en voyant leur niveau de jeu », explique l’attaquant né à Rouen en l’an 2000 et qui a « [re]vu mille fois » le match Sénégal-France du Mondial 2002.

Bis repetita placent

Ce mardi soir, Ndiaye aura l’occasion de rejouer un duel devenu culte et qu’il attend forcément avec beaucoup d’impatience : « Beaucoup d’entre nous attendaient ce match, on voulait tous ce tirage. Mais, plus globalement, le Sénégal attend la Coupe du monde avec impatience car nous avons un objectif clair : devenir champions du monde. »

Sans fausse modestie, l’attaquant des Lions de la Teranga rappelle que « le Maroc a brisé un plafond de verre en 2022 avec son parcours jusqu’en demi-finales » et estime que « le football africain est en train de franchir un cap, il atteint un autre niveau ». Comme la Côte d’Ivoire Émerse Faé avant d’affronter l’Allemagne, le Sénégal « regarde n’importe qui droit dans les yeux ». Iliman Ndiaye ne s’en cache pas : « On veut vraiment ramener la Coupe du monde en Afrique ».

Les Bleus sont prévenus.

L’arbitre de France-Sénégal est connu