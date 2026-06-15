S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • France-Sénégal

Iliman Ndiaye veut ramener la Coupe du monde en Afrique

JD
3 Réactions
Iliman Ndiaye veut ramener la Coupe du monde en Afrique

Génération sans complexe. Dans un entretien à France Football publié ce lundi, l’international sénégalais Iliman Ndiaye, vainqueur finaliste de la dernière CAN, avoue que « l’équipe de France ne [l’a] jamais fait rêver » : « Ce n’est pas mon histoire. En revanche, j’avais des étoiles dans les yeux en voyant leur niveau de jeu », explique l’attaquant né à Rouen en l’an 2000 et qui a « [re]vu mille fois » le match Sénégal-France du Mondial 2002.

Bis repetita placent

Ce mardi soir, Ndiaye aura l’occasion de rejouer un duel devenu culte et qu’il attend forcément avec beaucoup d’impatience : « Beaucoup d’entre nous attendaient ce match, on voulait tous ce tirage. Mais, plus globalement, le Sénégal attend la Coupe du monde avec impatience car nous avons un objectif clair : devenir champions du monde. »

Sans fausse modestie, l’attaquant des Lions de la Teranga rappelle que « le Maroc a brisé un plafond de verre en 2022 avec son parcours jusqu’en demi-finales » et estime que « le football africain est en train de franchir un cap, il atteint un autre niveau ». Comme la Côte d’Ivoire Émerse Faé avant d’affronter l’Allemagne, le Sénégal « regarde n’importe qui droit dans les yeux ». Iliman Ndiaye ne s’en cache pas : « On veut vraiment ramener la Coupe du monde en Afrique ».

Les Bleus sont prévenus.

L’arbitre de France-Sénégal est connu

JD

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

So Foot Hors-série spécial Afrique

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

La France peut-elle se faire sortir dès les poules ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
55
45

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.