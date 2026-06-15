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Face au Sénégal, N’Golo Kanté est prêt à affronter une météo éprouvante

VM
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Face au Sénégal, N’Golo Kanté est prêt à affronter une météo éprouvante

Pour un temps agréable, fallait l’organiser en Bretagne, cette Coupe du monde. À la veille de leur entrée en lice dans ce Mondial 2026 face au Sénégal, les Bleus savent déjà à quoi s’attendre. Du moins, d’un point de vue météo. Depuis le début de la compétition, de fortes chaleurs frappent fréquemment les terrains et rendent les conditions de jeu éreintantes.

« On a vu la fatigue que ça procure »

Mais ça, l’expérimenté N’Golo Kanté le sait bien : « Le fait de jouer à 15 heures en plein soleil ? C’était un élément important dans notre préparation. Une fois qu’on est arrivés aux États-Unis, on s’est entraîné sous la chaleur et on a vu la fatigue que ça procure, a constaté le milieu de terrain en conférence d’avant-match. C’est important de maintenir la préparation qu’on a eue ces derniers jours et de bien profiter des pauses fraîcheur. Les joueurs sur le banc auront leur importance, mais on est prêts. »

Pour contrer ces grosses vagues de chaleur, la FIFA a instauré des pauses fraîcheur au milieu de chaque mi-temps. Ce mardi, on devrait avoir la preuve qu’elles ne sont pas là QUE pour rajouter de belles publicités en plein milieu des matchs.

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VM

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