S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Belgique

Rudi Garcia veut dérouler le tapis rouge pour ses stars

VM
9 Réactions
Rudi Garcia veut dérouler le tapis rouge pour ses stars

Une dernière pour la route. Ce lundi soir à 21 heures, la Belgique va réaliser son entrée en lice dans ce Mondial 2026. Avec au programme un premier match pas si facile à mener face à l’Égypte de Mohamed Salah. Juste avant la grande première de sa carrière sur un banc en Coupe du monde, Rudi Garcia avait accordé une interview à L’Équipe le 4 juin dernier qui est parue ce lundi.

« Les faire sortir par la grande porte »

Au moment de sa nomination à la tête des Diables rouges en janvier 2025, le technicien de 62 ans est arrivé sur un terrain miné avec l’ambition de redonner goût à ses joueurs phares, frappés par un « désamour » et lassés par leur relation conflictuelle avec l’ex-sélectionneur Domenico Tedesco. « Je leur ai rendu visite pour qu’ils reviennent avec le sourire, qu’ils reprennent du plaisir dans un projet de jeu défini, a-t-il d’abord raconté. Si j’ai choisi la Belgique, c’est parce que la Coupe du monde est le graal. Mais aussi car je connaissais le potentiel de Romelu Lukaku, de Kevin De Bruyne, de Thibaut Courtois, mais aussi de Thomas Meunier. Je veux les faire sortir par la grande porte (…) J’ai senti que tous ces joueurs aimaient leur sélection. »

Préparez les costumes trois pièces, les tapis rouges, les photographes, le strass et les paillettes.

En direct : Belgique - Égypte (0-0)

VM

Commentaires

Les membres ont posté 9 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Tsugi Daft Punk collector, « Gold & Silver » édition

à partir de 20€



C'est une putain de bonne question !

La France peut-elle se faire sortir dès les poules ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
55
32
51
Revivez Suède-Tunisie (5-1)
Revivez Suède-Tunisie (5-1)

Revivez Suède-Tunisie (5-1)

Revivez Suède-Tunisie (5-1)
10
Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)
Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)

Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)

Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)
22
Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)
Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)

Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)

Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.