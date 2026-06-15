S’abonner au mag
  • France
  • FC Gueugnon

Le FC Gueugnon éclaboussé par un scandale de viols sur mineurs

JD
7 Réactions
Le FC Gueugnon éclaboussé par un scandale de viols sur mineurs

Glaçant. Aujourd’hui installé en Régional 1, le FC Gueugnon est revenu sur le devant de la scène, mais pas pour les bonnes raisons. Dans une enquête publiée par le Journal de Saône-et-Loire (JSL) dimanche dernier, on apprend qu’un ancien dirigeant a commis plusieurs agressions sexuelles et viols sur des joueurs mineurs dans les années 1980.

« C’était le tâteur de couilles »

Les révélations du quotidien régional, qui a enquêté pendant un an, sont parties d’un roman, Tata, publié par l’autrice gueugnonnaise Valérie Perrin. Elle y dépeint notamment un personnage baptisé « Charpie », un notable qui aurait agressé sexuellement un enfant du club de foot local en toute impunité, protégé par son statut. En réalité, « Charpie » existait bel et bien et, selon les informations du JSL, aurait été un ex-dirigeant du FC Gueugnon. L’imparfait est de rigueur car l’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, est mort en 2014 à l’âge de 83 ans.

Accusé de viols et agressions sexuelles pédocriminels, il est mis en cause par deux victimes présumées, âgées de 8 et 12-13 ans au moment des faits. « Il aimait les garçons avant la puberté. Il se présentait comme un pseudo-docteur et il auscultait les jeunes garçons. Le surnom qu’on lui donnait entre nous, c’était le tâteur de couilles »témoigne l’une d’elles auprès du quotidien.

Le JSL ne précise pas le nombre exact de victimes des agissements de cet homme qui était cadre des Forges, une entreprise d’inox particulièrement influente à Gueugnon. Ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure judiciaire, ses victimes n’ayant jamais porté plainte contre lui, parfois empêchées par leurs parents, sans doute par crainte de représailles.

Aujourd’hui, les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.

Louhans-Cuiseaux, quand la Bresse ne respire plus

JD

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Paris 2026" On Tour

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

La France peut-elle se faire sortir dès les poules ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
55
32
51
Revivez Suède-Tunisie (5-1)
Revivez Suède-Tunisie (5-1)

Revivez Suède-Tunisie (5-1)

Revivez Suède-Tunisie (5-1)
10
Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)
Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)

Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)

Revivez Côte d'Ivoire-Équateur (1-0)
22
Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)
Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)

Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)

Revivez Pays-Bas - Japon (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.