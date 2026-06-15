Le FC Gueugnon éclaboussé par un scandale de viols sur mineurs

Glaçant. Aujourd’hui installé en Régional 1, le FC Gueugnon est revenu sur le devant de la scène, mais pas pour les bonnes raisons. Dans une enquête publiée par le Journal de Saône-et-Loire (JSL) dimanche dernier, on apprend qu’un ancien dirigeant a commis plusieurs agressions sexuelles et viols sur des joueurs mineurs dans les années 1980.

« C’était le tâteur de couilles »

Les révélations du quotidien régional, qui a enquêté pendant un an, sont parties d’un roman, Tata, publié par l’autrice gueugnonnaise Valérie Perrin. Elle y dépeint notamment un personnage baptisé « Charpie », un notable qui aurait agressé sexuellement un enfant du club de foot local en toute impunité, protégé par son statut. En réalité, « Charpie » existait bel et bien et, selon les informations du JSL, aurait été un ex-dirigeant du FC Gueugnon. L’imparfait est de rigueur car l’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, est mort en 2014 à l’âge de 83 ans.

Accusé de viols et agressions sexuelles pédocriminels, il est mis en cause par deux victimes présumées, âgées de 8 et 12-13 ans au moment des faits. « Il aimait les garçons avant la puberté. Il se présentait comme un pseudo-docteur et il auscultait les jeunes garçons. Le surnom qu’on lui donnait entre nous, c’était le tâteur de couilles », témoigne l’une d’elles auprès du quotidien.

Le JSL ne précise pas le nombre exact de victimes des agissements de cet homme qui était cadre des Forges, une entreprise d’inox particulièrement influente à Gueugnon. Ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une quelconque procédure judiciaire, ses victimes n’ayant jamais porté plainte contre lui, parfois empêchées par leurs parents, sans doute par crainte de représailles.

Aujourd’hui, les faits qui lui sont reprochés sont prescrits.

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