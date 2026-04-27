S’abonner au mag
  • Liga 2
  • J37
  • Huesca-Saragosse (1-0)

Le gardien de Saragosse s’excuse après son coup de poing

CT
1 Réaction
Le gardien de Saragosse s’excuse après son coup de poing

Quand la Brute devient le Bon. Esteban Andrada, le gardien de but de Saragosse, a pris la parole après avoir envoyé une patate à Jorge Pulido, le capitaine de Huesca lors de la confrontation entre leurs équipes en Liga 2, ce dimanche.

Quelques heures plus tard, l’Argentin de 35 ans s’est excusé de son geste dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Saragosse : « Honnêtement, je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé. Cela donne une mauvaise image du club, des supporters et d’un professionnel comme moi. C’était une situation limite où j’ai perdu le contrôle et j’ai réagi ainsi, mais je le regrette profondément et je ne le referai pas. Je sais que je suis une personnalité publique, un professionnel avec de nombreuses années d’expérience, et tout ce que je peux faire, c’est présenter mes excuses à Jorge Pulido, car nous sommes collègues. J’assumerai les conséquences devant la ligue. Je serai à leur disposition si elle souhaite que je m’explique. »

Des mesures disciplinaires appropriées

Le Real Saragosse a condamné le craquage inattendu de son portier dans un communiqué : « Le club condamne fermement ce qui s’est passé lors de cet incident qui a terni de manière inacceptable un match de football d’une importance particulière pour notre région, ce qui est inadmissible. » Alors qu’Esteban Andrada risque 10 à 12 matchs de suspension, le club blanquillo a annoncé qu’il « analysera les événements survenus et prendra les mesures disciplinaires appropriées ».

Ou alors une punition de six mois comme pour Brandão, qui avait mis un coup de boule à Thiago Motta ?

L’énorme craquage du gardien de Saragosse qui met une patate à un adversaire

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Marseille-Nice (1-1)
Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)

Revivez Marseille-Nice (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.