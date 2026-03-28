Le Sénégal à la fête face au Pérou

Sénégal 2-0 Pérou

Buts : Jackson (41e) et Sarr (54e)

La fête, malgré tout. Alors que son titre de champion d’Afrique est en suspens, le Sénégal n’a pas laissé passer l’occasion de célébrer ce samedi au Stade de France face au Pérou (2-0). Un bel après-midi lancé par la présentation du trophée, dans une magnifique ambiance. Côté terrain également, les Lions de la Teranga étaient à leur aise. Leur domination s’est matérialisée quelques minutes avant la pause : l’ailier parisien Ibrahim Mbaye a débordé à droite et centré pour Nicolas Jackson, buteur de près (1-0, 41e).

🚨🚨| GOAL: NICOLAS JACKSON SCORES FOR SENEGAL!!! Senegal 1-0 Perupic.twitter.com/ozgXRbNn3g — CentreGoals. (@centregoals) March 28, 2026

Au retour des vestiaires, une erreur défensive péruvienne a permis à Ismaïla Sarr de se présenter seul face au but pour doubler la mise (2-0, 54e). Même sans Sadio Mané, les Sénégalais ont maîtrisé leur sujet et continué de prendre confiance, à quelques mois d’une Coupe du monde où ils retrouveront notamment l’équipe de France. Dernière répétition : ce mardi soir face à la Gambie.

Tremble, DD.

Sénégal - Pérou se jouera... au Stade de France