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Avec ce forfait, l’Allemagne perd un gros argument

ABS
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Avec ce forfait, l’Allemagne perd un gros argument

Un gros coup dur pour la Mannschaft. Au surlendemain de sa belle victoire contre la Côte d’Ivoire, une mauvaise nouvelle est venue entacher le très bon début de compétition de la sélection allemande. Sorti prématurément à la mi-temps contre les Éléphants après s’être tordu la cheville, Nico Schlotterbeck est officiellement forfait pour la suite de la compétition. Selon son club de Dortmund, le défenseur allemand souffre d’une blessure au ligament interne de la cheville gauche. Un lourd tribut qui ne lui permettra donc pas de continuer la compétition.

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Quelle profondeur de banc ?

Pour pallier le départ du défenseur du BvB et d’un titulaire en puissance, Nagelsmann va devoir innover. On retrouve logiquement Antonio Rüdiger en première solution, d’autant plus qu’il est entré en cours de jeu lors des deux premiers matchs allemands. Des alternatives existent pour le coach allemand avec notamment Malick Thiaw et Waldemar Anton.

Pour défendre contre une attaque équatorienne en berne, ça devrait pouvoir suffire.

Un cadre allemand forfait pour le reste du Mondial ?

ABS

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