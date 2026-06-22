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L’Iran remercie Los Angeles pour son accueil

EM
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L’Iran remercie Los Angeles pour son accueil

Merci le football. Dans un contexte géopolitique très particulier, l’Iran a disputé ses deux premiers matchs de la Coupe du monde en terre américaine et plus particulièrement à Los Angeles, au SoFi Stadium. Après son match nul contre la Belgique (0-0), ce dimanche soir, la délégation persane a laissé un message dans le vestiaire du stade pour remercier Los Angeles pour son hospitalité et affirmant avoir quitté la ville avec « dignité ».

Un retour à la paix espéré

Alors qu’un cessez-le-feu est en train d’être négocié entre les États-Unis et l’Iran, cette lettre écrite par la délégation iranienne résonne comme un appel à la paix : « De la Perse antique d’il y a des milliers d’années à l’Iran civilisé d’aujourd’hui, l’esprit iranien demeure vivant et inébranlable. Merci à Los Angeles pour son accueil. Nous sommes venus à Los Angeles avec fierté, nous avons joué avec honneur et nous repartons avec dignité. »

Ils ont également eu une pensée pour leurs supporters qui ont fait le déplacement ou qui font vivre l’importante communauté présente en Californie, qui ont donné « tout leur cœur, toute leur voix et toute leur âme ». Leur lettre s’est terminée par un appel à la paix, au respect et à l’amitié entre toutes les nations. 

C’est un petit pas pour l’homme…

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EM

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