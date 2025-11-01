S’abonner au mag
  • Mexique
  • Pumas

Après la disparition de son chien, Aaron Ramsey n'a plus de club

Après la disparition de son chien, Aaron Ramsey n'a plus de club

Vous savez quelle excuse trouver lorsque vous voudrez démissionner.

La fin du mois d’octobre a été particulièrement mouvementée pour Aaron Ramsey. Arrivé l’été dernier au Mexique, du côtés des Pumas de Mexico, le milieu de terrain gallois a en effet récemment perdu son chien. Aux côtés de son épouse, Colleen, Ramsey a ainsi multiplié les avis de recherche et a même été autorisé à prendre un peu de repos par son club. Les Pumas ont finalement décidé, avec l’accord du joueur, de mettre un terme à leur contrat mutuel ce vendredi, comme le rapportent plusieurs médias mexicains.

Si la disparition du chien a joué dans la baisse de morale d’Aaron Ramsey, les soucis musculaires ont également eu leur rôle. Blessé depuis la fin septembre, le Gallois n’a disputé aucune rencontre en un mois de compétition. Au total, Ramsey aura joué six matchs avec les Pumas (pour trois titularisation) et inscrit un but. À 34 ans, difficile de dire si l’ancien de l’OGC Nice reprendra du service, du moins, pas avant d’avoir retrouvé sa mascotte.

Le chien d’Aaron Ramsey a disparu

