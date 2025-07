Keylor Navas quitte les Newell’s Old Boys dans la tourmente et rejoint le Mexique

Pas prêt de raccrocher les gants.

Keylor Navas poursuit son tour du monde des cages. À 38 ans, le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid quitte l’Argentine et les Newell’s Old Boys, direction le Mexique et les Pumas de l’UNAM. Un dernier défi sous les projecteurs (ou pas) pour le portier aux 120 capes avec le Costa Rica, qui n’en a visiblement pas fini avec le haut niveau.

Une fin d’aventure argentine compliquée

Un départ pour le Mexique qui ne s’est pas fait dans les larmes et les accolades. Dans un communiqué aux allures de lettre de rupture passive-agressive, le club justifie ce divorce par un besoin d’alignement collectif : « Cette décision a été prise en fonction de la conviction de soutenir un projet collectif où l’engagement, le professionnalisme et le respect des valeurs du club sont des piliers non négociables. » Des mots qui disent sans le dire que l’ancien gardien du PSG n’a pas vraiment coché toutes les cases.

COMUNICADO OFICIAL El Club Atlético Newell's Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción… pic.twitter.com/on5E4waRGJ — Newell’s Old Boys (@Newells) July 21, 2025

Selon ESPN, le malaise remonterait à une drôle de scène avant un match contre Banfield, lorsque l’ancien Parisien aurait demandé à ne pas être titularisé… à quelques minutes du coup d’envoi. Une façon de montrer que son avenir ne se jouerait plus en Argentine, mais bel et bien au pays de Pancho Villa.

Les fins en eau de boudin deviennent sa spécialité.

