  • Mexique
  • Pumas

La justice rappelle encore à l’ordre Daniel Alves

La justice rappelle encore à l’ordre Daniel Alves

Un coup de TAS en attendant l’électrochoc ?

Le Tribunal arbitral du sport a condamné Daniel Alves à payer une amende à son dernier club, les Mexicains des Pumas. Le motif ? «  les dommages et préjudices causés à cette institution. » Le latéral brésilien avait résilié son contrat avec les Pumas en janvier 2023, à la suite de sa mise en détention pour viol. Son dernier match avec les Pumas remonte au 8 janvier 2023. « Le TAS a statué en faveur du club, […] il a condamné M. Alves au paiement d’une somme supérieure à celle fixée par la FIFA, » a-t-il réagi.

L’ancien Barcelonais avait été condamné en première instance à quatre ans et demi de prison pour viol avant d’être acquitté en mars. Le parquet avait ensuite requis une plus lourde peine, avant de faire appel de la décision devant la cour suprême espagnole.

Il ne deviendra pas le coéquipier d’Aaron Ramsey et Keylor Navas.

L’AEK veut se séparer d’Anthony Martial

