Ça c’est une déclaration d’amour.

Aujourd’hui du côté des Newell’s Old Boys, club d’enfance d’un certain Lionel Messi, Keylor Navas, 38 balais déjà, est l’une des figures au poste de gardien de but de la dernière décennie. Après trois Ligue des champions soulevées et cinq ans passés au club, le Costaricien est revenu sur son départ du Real Madrid à l’été 2019, à contrecœur.

Un intérêt du rival barcelonais en 2024

Lors de l’arrivée de Thibaut Courtois à l’été 2018 à Madrid, Keylor Navas déclarait qu’il avait « autant de chance de partir que de mourir ». Finalement, barré par la concurrence du Belge, le Tico s’est envolé un an plus tard pour le Paris Saint-Germain. « Évidemment, ce sont des décisions que vous prenez non pas avec votre cœur, mais en pensant à ce qui sera le mieux pour votre football, explique-t-il dans un interview accordée à la Cadena SER. Ce moment où j’ai dû quitter Madrid, je suis parti parce que je n’allais pas avoir les minutes pour jouer. Quand tu es footballeur, tu veux jouer. Mais si j’avais pris la décision avec mon cœur, je serais resté là toute ma vie. »

L’ancien madrilène est également revenu sur un intérêt du FC Barcelone à l’automne 2024 pour pallier la blessure de Marc-André Ter Stegen. « Mon nom a été évoqué au Barça. Ils ont appelé mon agent, le football reste un travail. Le fait que l’équipe qui a été rivale pendant si longtemps considère que je suis une option est très agréable et c’est un compliment. J’ai toujours voulu continuer à jouer, à prendre soin de moi au maximum et à être plus professionnel chaque jour. » Finalement, la direction barcelonaise a convaincu de faire sortir de sa retraite Wojciech Szczęsny, qui fait l’unanimité en Catalogne avec une seule petite défaite en 2025.

Une petite stat sur Keylor Navas ? Il a disputé autant de matchs avec le PSG qu’avec son pays : 114 apparitions.

