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Aaron Ramsey va devenir entraîneur

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Aaron Ramsey va devenir entraîneur

Il a intérêt à être studieux à Oxford. Aaron Ramsey reprend du galon, cette fois-ci en tant qu’entraîneur. Après avoir annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur en avril dernier, l’ancien international gallois (86 sélections) devrait devenir le coach d’Oxford United, selon The Athletic. Celui qui a raccroché les crampons sur une pige aux Pumas UNAM (Mexique) rejoint un club qui vient de terminer à la 22e place de Championship, synonyme de relégation en League One, et qui a l’ambition de remonter dès cette saison.

Un ancien coéquipier dans son staff, un autre en tant qu’adversaire

« Ce n’est pas dans mon ADN de simplement rester les bras croisés, glissait l’ancien d’Arsenal (369 matchs entre 2008 et 2019) à la BBC lors d’une interview en mai. Je me sens prêt à entraîner, à diriger, à inspirer un groupe de joueurs. »

Aaron Ramsey devrait être rejoint dans son staff à Oxford par Chris Gunter, lui aussi ancien international du pays de Galles (109 sélections), toujours selon les informations du média américain. L’officialisation de l’arrivée de l’ancien Niçois sur le banc du club pensionnaire de D1 entre 1985 et 1988 devrait avoir lieu ce mardi. En troisième division anglaise, le vainqueur de 3 FA Cup retrouvera un ancien Gunner, en la personne de Jack Wilshere, entraîneur de Luton Town.

En attendant la reconversion de Santi Cazorla ?

Un club anglais a mis fin à une folle disette de 675 jours

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