S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Angleterre

Harry Maguire devient vendeur ambulant à New York

MBC
1 Réaction
Harry Maguire devient vendeur ambulant à New York

New York, I love you but you’re bringing me down. Absent de la liste de Thomas Tuchel pour cette Coupe du monde 2026, Harry Maguire, « choqué et déçu » de cette décision, a décidé de vivre la compétition à sa manière. Le défenseur de Manchester United vit son American Dream à New York où il vend des… stickers Panini.

Vendeur ambulant

Alors qu’il se baladait dans la Big Apple, des touristes ont reconnu le défenseur anglais dans un camion ambulant ce vendredi. Casquette noire sur la tête, Harry Maguire y vendait des albums et des stickers Panini, toujours très demandés par les fans de football pendant cette Coupe du monde.

Embed t.co

Certains sont égéries Dior, d’autres sont égéries Panini…

Thomas Tuchel a gagné, les photographes vont être déplacés pendant les hymnes nationaux

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Coffret Society "Hier c'est loin..."

à partir de 8€



01
Revivez Turquie-Paraguay (0-1)
Revivez Turquie-Paraguay (0-1)

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)
30
Revivez Brésil-Haïti (3-0)
Revivez Brésil-Haïti (3-0)

Revivez Brésil-Haïti (3-0)

Revivez Brésil-Haïti (3-0)
01
Revivez Écosse-Maroc (0-1)
Revivez Écosse-Maroc (0-1)

Revivez Écosse-Maroc (0-1)

Revivez Écosse-Maroc (0-1)
20
Revivez États-Unis - Australie (2-0)
Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.