Harry Maguire devient vendeur ambulant à New York

New York, I love you but you’re bringing me down. Absent de la liste de Thomas Tuchel pour cette Coupe du monde 2026, Harry Maguire, « choqué et déçu » de cette décision, a décidé de vivre la compétition à sa manière. Le défenseur de Manchester United vit son American Dream à New York où il vend des… stickers Panini.

Vendeur ambulant

Alors qu’il se baladait dans la Big Apple, des touristes ont reconnu le défenseur anglais dans un camion ambulant ce vendredi. Casquette noire sur la tête, Harry Maguire y vendait des albums et des stickers Panini, toujours très demandés par les fans de football pendant cette Coupe du monde.

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Certains sont égéries Dior, d’autres sont égéries Panini…

Thomas Tuchel a gagné, les photographes vont être déplacés pendant les hymnes nationaux