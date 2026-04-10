Simeone et Flick rajoutent une couche sur l’arbitrage de Barca-Atlético

L’incident est tout sauf clos. À la suite de la polémique sur l’arbitrage lors de Barça-Atlético (0-2) en quarts de finale allers de la Ligue des champions et la plainte déposée par les Blaugrana auprès de l’UEFA jeudi, les entraîneurs des deux formations ont décidé de remettre une pièce dans le jukebox ce vendredi en conférence de presse.

Hansi Flick, qui n’a visiblement toujours pas digéré, remercie ses dirigeants d’être à ses côtés dans ce combat : « Je ne sais pas quelle sera l’issue, mais pour moi et l’équipe, le soutien du club est idéal car je trouve cela injuste. On peut se permettre une erreur, mais pas deux à ce niveau », a soufflé le technicien allemand. C’est à ça que sert la VAR ; si elle repère une anomalie, elle doit en informer l’arbitre pour qu’il puisse la vérifier, et c’est ce qui m’a échappé lors de ce match. Il est vrai aussi que nous n’avons pas joué notre meilleur match, nous avons commis des erreurs. Mais ces erreurs ont contribué à décider du sort de la rencontre. »

« Nous sommes habitués à ce genre de situations »

Après cette tirade de son homologue, le Cholo, habitué à ce genre de manœuvre, s’est contenté de répondre de manière ironique aux plaintes de Flick : « Je suis très respectueux, nous vivons à Madrid et nous sommes habitués à ce genre de situations. Pour qui le comprend, c’est très simple et cela ne nous affecte absolument pas, a assuré l’entraîneur de l’Atlético. Me plaindre de la pression exercée par le Real ? Non, j’ai simplement répondu à une remarque sur Barcelone en rappelant que nous sommes familiers de ce genre de situation à Madrid. » Le quart de finale retour entre les deux formations se jouera mardi au Metropolitano.

Vivement la prochaine polémique (non) !

Le Barça se plaint de l’arbitrage et porte plainte auprès de l’UEFA