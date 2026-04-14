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Daniel Levy était mieux payé que l’ensemble de l’équipe féminine de Tottenham

TC
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Daniel Levy était mieux payé que l’ensemble de l’équipe féminine de Tottenham

C’est une information qui devrait nous surprendre, mais qui ne le fait malheureusement pas. Les joueuses et les membres du staff de l’équipe féminine de Tottenham ont été, collectivement, moins bien payés que l’ancien directeur général du club, Daniel Levy, lors de l’exercice 2024-2025. C’est en tout cas ce que raconte la publication des derniers comptes financiers du club de Londres. Une masse salariale totale de 3,73 millions de livres sterling, avec une hausse de 23 % depuis 2024 pour l’équipe dirigée par Martin Ho.

Un montant tout de même inférieur à celui perçu par les autres écuries de la Women’s Super League, notamment Brighton (5 millions), Manchester United (5,88 millions) ou encore Arsenal (11,3 millions). Les Spurs sont cinquièmes du championnat à trois journées de la fin.

Daniel Levy, boss des salaires

Avant de quitter ses fonctions en septembre, Daniel Levy a pu mettre du beurre dans ses épinards : 5,76 millions de livres sterling pour la saison étudiée, soit une augmentation de 54 % par rapport à sa rémunération de 2024. Ce salaire faisait de lui le dirigeant le mieux payé de la Premier League.

Vingt-cinq ans au club et des chiffres impressionnants, assez éloignés des résultats sportifs. Depuis son départ, pas de grand changement… Ah, mais si : Tottenham est relégable.

Et si on échangeait les salaires des deux équipes ? Juste pour voir, hein.

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TC

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