Toulouse-Liverpool : la superbe semaine du couple Dønnum-Bizet

Une semaine comme ça n’arrive qu’une fois dans la vie !

La belle histoire a débuté jeudi dernier, lorsque Toulouse a battu Liverpool en Ligue Europa (3-2) avec un but de Aron Dønnum. Elle s’est terminée à Brisbane Road, dans l’Est londonien dimanche après-midi, quand Tottenham et Liverpool se sont quittés dos à dos (1-1) en Women Super League, la première division anglaise, et avec une réalisation de Celin Bizet Ildhusøy.

Jusqu’ici rien de spécial, sauf à un détail près : Dønnum et Bizet sont en effet en couple depuis bientôt quatre ans. En quatre jours, chacun des concubins y est donc allé de son but face aux Reds, dans ce qui devrait être les quatre jours footballistiques les plus fous de leur histoire commune.

Le Merseyside a trouvé ses nouveaux ennemis.

