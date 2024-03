Le Toulouse FC charrie Cédric Doumbè pour annoncer ses matchs du mois de mars

Un sujet épineux.

Le 1er mars dernier, pour annoncer les rendez-vous qui attendent ses joueurs, le Toulouse FC avait préparé une affiche inspirée de l’UFC et du MMA. Présentant Aron Dønnum et Vincent Sierro comme des combattants de l’organisation « TFC ». Réactifs, les Violets se sont amusés de la fin de combat rocambolesque entre Cédric Doumbé et Baysangur « Baki » Chamsoudinov ce jeudi soir au PFL Paris, à l’AccorArena. Arrêté prématurément au troisième round en raison d’une écharde coincée dans le pied du multiple champion de kickboxing Cédric Doumbè, ce combat fait le tour des réseaux depuis, et le TFC n’a pas manqué l’occasion pour s’en amuser. « Le podologue est passé, pas d’écharde dans les pieds de nos Violets », s’est amusé le Téfécé.

En mars, ça va être la bagarre 🥊 Et à la fin du dernier round, il faudra être #DeboutToujours 😈 Nos Violets sont prêts ! Et vous ? pic.twitter.com/R5wquZTZbQ — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 1, 2024

Ça, c’est parce que personne en Ligue 1 n’a eu à se frotter aux chardons de l’ASNL cette saison.

