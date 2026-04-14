Michele Kang sur le point de racheter l’Olympique lyonnais

Ah c’était pas encore le cas ? Avec les updates à répétition, difficile d’y voir clair quant à la situation administrative de l’Olympique lyonnais. Mais pour faire simple : il appartient toujours à l’Eagle Group de John Textor, (lequel en a été évincé définitivement en février dernier) et cherche un repreneur.

Ce mardi, un communiqué publié sur le site du groupe confirme que la transaction serait proche d’aboutir. Pour ce faire, il a mis en place un comité « chargé de suivre le processus d’administration pour le compte de la société et, le moment venu le cas échéant, de proposer au conseil d’administration la désignation d’un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au conseil d’administration sur l’intérêt d’une éventuelle offre publique pour la société, ses actionnaires et ses salariés ».

En langage simple, ça veut dire éviter les conflits d’intérêt. Et à la tête dudit comité, on retrouvera l’ancienne tenniswoman Nathalie Dechy, l’homme d’affaire Gilbert Saada et Victoria Wescott (membres du conseil d’administration).

Quant au repreneur, ce devrait être une repreneuse. Selon les informations de L’Equipe, la présidente du club Michele Kang est en très bonne position pour rafler la mise, en compagnie du fonds d’investissement Ares.

Bref, une simple histoire de signature pour boucler la boucle.

Greif fait un parallèle entre sa situation et celle de Tolisso avec les Bleus