Pluie de sifflets pour Mary Earps ? C’est en tout cas tout le contraire de ce qu’espère Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Lionesses, à l’égard de la gardienne du PSG.

Alors que l’Angleterre reçoit la Roja ce mardi soir pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde, « Mary Queen of Stops » est au centre de l’attention puisqu’il s’agira de sa dernière rencontre sous le maillot blanc. « Elle mérite des adieux mémorables. J’espère que nous pourrons la célébrer et que ce sera un beau moment », a déclaré sa sélectionneuse en amont de la rencontre, malgré le contexte.

Un retour après la tempête

Cinq semaines avant l’Euro 2025, la gardienne des Three Lionesses avait annoncé sa retraite internationale. Un choix expliqué par la décision de Sarina Wiegman de titulariser Hannah Hampton, la gardienne de Chelsea, au détriment de l’expérimentée portière.

Mais dans son autobiographie « All In », parue quelques semaines plus tard, l’ancienne mancunienne avait critiqué le choix de la sélectionneuse de ne pas la considérer comme numéro une pour la compétition. Une prise de position qui avait attiré les foudres des suiveurs du football anglais et qui avait poussé la principale intéressée à exprimer des regrets quant à ses propos.

Voltaire avait raison : « la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie ».

Dembélé sur la même ligne de départ que Sinner, Alcaraz, Duplantis, Márquez et Pogačar