À 76 ans, De Laurentiis sait comment faire revenir les jeunes vers le foot

« Aurelio De Laurentiis n’est pas un président comme les autres », épisode 8597. Le propriétaire du Napoli s’est essayé à une proposition pour séduire les djeuns, de moins en moins en phase avec le football actuel.

Au micro de The Athletic, l’Italien ne se cache pas sur les raisons qui expliquent la baisse d’intérêt de la nouvelle génération : « Quand on dit que les matchs et les arrêts de jeu sont trop longs, c’est un problème, et c’est vrai ». Un problème qu’il pointe du doigt, mais auquel il apporte des solutions pour sauver le football : « Je réduirais la durée de chaque mi-temps de 45 à 25 minutes. » Une sorte de copié-collé du rugby, avec des mi-temps moins longues mais un temps de jeu effectif, sans temps additionnel.

Fini les cartons et moins de hors-jeu

Pour accompagner ses premières idées révolutionnaires, le producteur de cinéma de 76 ans imagine également un football sans cartons. « Moi, je n’utiliserai jamais de carton rouge ni de carton jaune. Au contraire, je dirais : “Toi ! Sortie pendant cinq minutes », a-t-il proposé.

Enfin, Aurelio De Laurentiis n’est pas avare de buts, une marque de spectacularité qu’il trouve manquante et à laquelle il voudrait remédier en modifiant une autre règle : « Le hors-jeu doit être revu, et pas qu’un peu. »

On devrait lui présenter le handball, non ?

Naples encore sauvé par son meilleur joueur