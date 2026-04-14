Un renfort important pour l'Atlético pour affronter le Barça

Les Colchoneros sont prêts à souffrir. L’Atlético de Madrid a dévoilé ce mardi après-midi sur ses réseaux sociaux le groupe des 23 joueurs convoqués pour le quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (mardi soir, 21 heures).

Absent depuis le 10 mars dernier et bien suppléé à l’aller par la solide performance de sa doublure Juan Musso (7 arrêts), Jan Oblak fait son grand retour et postule à une place de titulaire.

Plusieurs forfaits en défense pour l’Atléti

Sorti sur blessure après une demi-heure de jeu lors du succès des Matelassiers à l’aller (0-2), le défenseur slovaque Dávid Hancko est forfait, au même titre que le roc uruguayen José María Giménez. Suspendu après son jaune reçu à l’aller, Marc Pubill ne sera pas non plus de la partie.

Blessé à la cuisse depuis le huitième de finale aller contre Tottenham (5-2) le 10 mars, le milieu espagnol Pablo Barrios fait aussi partie de la liste des absents madrilènes.

Trois absences de marque en défense et une potentielle titularisation de Clément Lenglet en charnière centrale : l’Atlético a de quoi craindre une remontada du Barça.

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