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Le nouveau président de l’OM tacle Pablo Longoria

VM
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Le nouveau président de l’OM tacle Pablo Longoria

Tacle appuyé mais ça joue. Dans une interview accordée à RTL ce mardi, le nouveau président de l’OM Stéphane Richard s’est payé Pablo Longoria. L’ancien patron d’Orange a indirectement taclé son prédécesseur espagnol, réputé pour ses grands chamboulements d’effectif à chaque période de mercato.

« Quand on a un tiers ou la moitié de l’effectif qui change chaque année… »

« Il y a eu trop d’instabilité dans ce club ces dernières années, entre les entraîneurs et même l’effectif de l’équipe lui-même, souligne-t-il avant de sortir des valises de poncifs sur le foot. Vous savez, le foot est quand même un sport collectif, certes fait de très grandes individualités mais c’est un jeu collectif. C’est quand même très compliqué de faire bien jouer son équipe quand on a un tiers ou la moitié de l’effectif qui change chaque année. C’est même impossible. Moi je pense que la première chose dont ce club a besoin, c’est d’une certaine stabilité ».

Interrogé sur l’avenir d’Habib Beye, l’homme de 64 ans qui prendra ses nouvelles fonctions de président le 2 juillet prochain, a demandé de la patience pour son entraîneur… au moins jusqu’à la fin de saison : « Il vient de prendre ses fonctions, il a un objectif qui est clair, c’est de bien réussir la fin de saison. Tout le monde sait les enjeux qu’il y a autour de la qualification en Ligue des champions. Laissons-le faire son travail, il le fait très sérieusement. Chaque chose en son temps. »

Encore un qui a inventé le robinet d’eau tiède.

Un cadre de l’OM sur le départ ?

VM

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