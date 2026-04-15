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Lionel Messi poursuivi en justice pour ne pas avoir joué un match avec l’Argentine

TC
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Lionel Messi poursuivi en justice pour ne pas avoir joué un match avec l’Argentine

Rends l’argent, Leo. Selon le Sun, la société américaine VID, organisatrice d’événements sportifs, a saisi la justice pour poursuivre Lionel Messi et la sélection argentine en raison d’une rupture de contrat présumée.

La société affirme avoir essuyé des pertes de plusieurs millions de dollars à la suite de la non-participation du petit génie à un match amical contre le Venezuela, le 10 octobre dernier à Miami. Une clause avait pourtant été négociée entre les différentes parties, puisque l’Argentin aurait dû, selon les termes du contrat, jouer au moins une demi-heure lors de la rencontre.

Messi a joué le lendemain du match

Alors que deux rencontres amicales étaient organisées en quelques jours pour l’Argentine, la Pulga n’a pas participé à la première rencontre de sa sélection. Une décision surprenante, sans lien, visiblement, avec la santé du joueur, puisqu’il a disputé, le lendemain, un match avec son club de l’Inter Miami. Il a ensuite participé à la seconde rencontre avec sa nation, contre Porto Rico.

En plus des pertes liées à l’absence de Messi, la société VID a également demandé le remboursement d’une suite payée pour que l’Argentin puisse assister à la rencontre, ainsi que le million de dollars perdu en raison d’un changement de stade afin de permettre d’accueillir l’ancien Barcelonais loin des tensions politiques du moment.

Pas contents, les Ricains.

Un Panichelli vous manque, et tout est dépeuplé

TC

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