Quand un joueur argentin est forcé à tirer un penalty

Cristiano Ronaldo aurait-il fait ça pour Pepe ? Alors que l’Argentine a infligé une manita à la Zambie (5-0) à la Bombonera dans la nuit de mardi à mercredi, Lionel Messi a profité de l’occasion pour inscrire le 902e but de sa carrière. Un total qui aurait même pu prendre un petit +1 à la 50e minute quand l’Albiceleste a obtenu un penalty.

Un joli cadeau d’adieu

Sauf qu’à la surprise générale, le numéro 10 n’a pas cherché à inscrire de doublé. À la place, Nicolás Otamendi a été invité par La Pulga, Cristian Romero et Emiliano Martínez, à se présenter aux onze mètres face au portier zambien. Une fois l’offrande acceptée, le défenseur de Benfica n’a pas tremblé et a inscrit le troisième but du match, son huitième sous la bannière argentine.

🗣️ "¡OTA, OTA!" ¡MESSI, DIBU Y CUTI LO OBLIGARON!: Otamendi pateó el penal y puso el 3-0 de #Argentina ante #Zambia 🫡 pic.twitter.com/OwMzD8BOKS — TyC Sports (@TyCSports) April 1, 2026

Ce cadeau fait à Otamendi n’est toutefois pas le fruit du hasard : le joueur de 38 ans mettra un terme à sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde 2026 et disputait son dernier match sur le sol argentin. Sélectionné pour la première fois en 2009, il s’est définitivement installé en équipe nationale après le Mondial 2014.

Vainqueur de deux Copa América et de la Coupe du monde 2022, le natif de Buenos Aires vise désormais la passe de deux cet été en Amérique du Nord, avant de tirer sa révérence.

Elle est loin, l’époque du crapaud.

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