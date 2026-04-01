S’abonner au mag
  • International
  • Amical
  • Argentine-Zambie (5-0)

Quand un joueur argentin est forcé à tirer un penalty

CT
36 Réactions
Quand un joueur argentin est forcé à tirer un penalty

Cristiano Ronaldo aurait-il fait ça pour Pepe ? Alors que l’Argentine a infligé une manita à la Zambie (5-0) à la Bombonera dans la nuit de mardi à mercredi, Lionel Messi a profité de l’occasion pour inscrire le 902e but de sa carrière. Un total qui aurait même pu prendre un petit +1 à la 50e minute quand l’Albiceleste a obtenu un penalty.

Un joli cadeau d’adieu

Sauf qu’à la surprise générale, le numéro 10 n’a pas cherché à inscrire de doublé. À la place, Nicolás Otamendi a été invité par La Pulga, Cristian Romero et Emiliano Martínez, à se présenter aux onze mètres face au portier zambien. Une fois l’offrande acceptée, le défenseur de Benfica n’a pas tremblé et a inscrit le troisième but du match, son huitième sous la bannière argentine.

Ce cadeau fait à Otamendi n’est toutefois pas le fruit du hasard : le joueur de 38 ans mettra un terme à sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde 2026 et disputait son dernier match sur le sol argentin. Sélectionné pour la première fois en 2009, il s’est définitivement installé en équipe nationale après le Mondial 2014.

Vainqueur de deux Copa América et de la Coupe du monde 2022, le natif de Buenos Aires vise désormais la passe de deux cet été en Amérique du Nord, avant de tirer sa révérence.

Elle est loin, l’époque du crapaud.

Le président de la Fédé argentine mis en examen

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'Italie doit-elle arrêter le foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
146
58

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.