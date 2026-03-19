S’abonner au mag
  • Concacaf Champions Cup
  • 8es
  • Inter Miami-Nashville (1-0)

Officiel : Messi a marqué 900 buts en carrière

UL
Réactions
Officiel : Messi a marqué 900 buts en carrière

Il court toujours. À 38 balais, l’histoire retiendra que c’est sur la chaîne youtube de Zack Nanni un service de Sergio Reguilón que Lionel Messi a atteint la barre symbolique des 900 buts en carrière. Contre Nashville, le lutin argentin a profité de la Ligue des champions Concacaf pour marquer un peu plus l’histoire du ballon rond, en huitièmes de finale retour de cette sorte de C1 nord-américaine. La nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars dira s’il a atteint les 901 buts…

Un des 900 a été marqué lors du trophée des champions

Comme d’hab, Messi a pris son pied gauche. Comme d’hab, Messi a super bien conduit son ballon. Et comme d’hab, Messi a trouvé un super angle de frappe. Comme d’hab, Reguilón, lui, est sorti sur blessure avant la mi-temps. Messi s’est arrêté à 672 buts avec le Barça, 115 avec la sélection argentine, un au trophée des champions et un contre l’AC Ajaccio. Il a désormais scoré 81 buts en 93 matchs avec l’Inter Miami. Son contrat s’étire jusqu’en décembre 2028. Il peut donc tranquillement viser le millier.

Destins croisés.

Le propriétaire de l’Inter Miami justifie le salaire astronomique de Lionel Messi

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Maroc fait-il un beau champion d'Afrique ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
100
49
40
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)

Revivez Liverpool-Galatasaray (4-0)
72
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)
Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Revivez FC Barcelone - Newcastle (7-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.