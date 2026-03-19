Officiel : Messi a marqué 900 buts en carrière

Il court toujours. À 38 balais, l’histoire retiendra que c’est sur la chaîne youtube de Zack Nanni un service de Sergio Reguilón que Lionel Messi a atteint la barre symbolique des 900 buts en carrière. Contre Nashville, le lutin argentin a profité de la Ligue des champions Concacaf pour marquer un peu plus l’histoire du ballon rond, en huitièmes de finale retour de cette sorte de C1 nord-américaine. La nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars dira s’il a atteint les 901 buts…

¡900 veces Lionel Messi! ⚽ pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Un des 900 a été marqué lors du trophée des champions

Comme d’hab, Messi a pris son pied gauche. Comme d’hab, Messi a super bien conduit son ballon. Et comme d’hab, Messi a trouvé un super angle de frappe. Comme d’hab, Reguilón, lui, est sorti sur blessure avant la mi-temps. Messi s’est arrêté à 672 buts avec le Barça, 115 avec la sélection argentine, un au trophée des champions et un contre l’AC Ajaccio. Il a désormais scoré 81 buts en 93 matchs avec l’Inter Miami. Son contrat s’étire jusqu’en décembre 2028. Il peut donc tranquillement viser le millier.

Destins croisés.

Le propriétaire de l’Inter Miami justifie le salaire astronomique de Lionel Messi