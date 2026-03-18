Lionel Scaloni fait moite-moite entre Marseille et Strasbourg dans sa dernière liste

Les buts n’auront pas suffit pour Joaquín Panichelli. Pourtant auteur de 8 buts en 14 matchs depuis le début de l’année civile, le buteur du Racing Club de Strasbourg ne sera pas du prochain rassemblement de l’équipe d’Argentine pour affronter le Guatemala. Le buteur alsacien n’est pas le seul joueur de Ligue 1 laissé de côté par son sélectionneur, puisque Facundo Medina est lui aussi absent d’une liste qui compte tout de même 28 joueurs.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la Fecha FIFA de marzo. ¡Vamos Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/dzyWhNClTD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2026

En tout cas, les deux pourront demander des souvenirs du pays à leurs coéquipiers Leonardo Balerdi, Geronimo Rulli et Valentin Barco, tous les trois convoqués pour venir admirer la Bombonera. À leurs côtés dans cette liste fleuve, on retrouve évidemment Lionel Messi, mais aussi Nico Paz, Julian Alvarez, Enzo Fernandez ou Alexis Mac Allister.

Deux nouvelles têtes à signaler, Tomas Palacios et Gabriel Rojas. Parmis les absents notables, on peut surtout noter Franco Mastantuono, dans le creux de la vague au Real, alors que des joueurs comme Lautaro Martinez sont blessés. En tout cas Gianluca Prestianni ne paye pas ses déboires face à Benfica et sera lui aussi du voyage.