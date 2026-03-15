- International
- Finalissima
La Finalissima annulée !
Le couperet n’a pas tardé à tomber. Prévue à l’origine à Doha, au Qatar, le 27 mars, la Finalissima, qui oppose le champion d’Amérique du Sud (l’Argentine) au champion d’Europe (l’Espagne) avait, un temps, été reprogrammée à Madrid en raison de la guerre au Moyen-Orient.
Une suggestion jugée injuste par l’Argentine qui menaçait d’annuler sa participation si la rencontre ne se disputait pas sur terrain neutre. Ce dimanche après-midi, l’UEFA a fait savoir que le match serait finalement annulé, faute d’avoir trouvé un accord entre les deux parties.
« C’est la faute à l’Albiceleste »
« Déterminée à sauver ce match crucial, et malgré les difficultés compréhensibles liées au déplacement d’une rencontre d’une telle importance dans un délai extrêmement court, l’UEFA a étudié d’autres solutions envisageables, mais chacune s’est finalement avérée inacceptable pour la Fédération argentine de football », se défend l’instance européenne.
La possibilité de disputer la Finalissima en format aller-retour a bel et bien été étudiée : « [Un match] au Santiago Bernabéu le 27 mars et l’autre à Buenos Aires pendant une trêve internationale précédant l’Euro et la Copa América 2028 […]. Cette option a également été rejetée. » En même temps, difficile de rendre crédible un trophée qui se joue sur deux matchs à presque deux ans d’écart.
L’UEFA en rajoute une couche en affirmant que l’Argentine ne pouvait jouer qu’à la date du 31 mars, « une date qui s’est avérée irréalisable » au vu du calendrier, mais a rejeté sa proposition de disputer le trophée « après la Coupe du monde » 2026, l’Espagne « l’Espagne ne disposant d’aucune date disponible ».
Bref, en réalité, personne n’avait envie de jouer pour une coupe en bois et la décision finale arrange tout le monde.La Finalissima menacée ?
JD