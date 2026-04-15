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Yamal, Cherki, Zaïre-Emery : qui sont les meilleurs jeunes joueurs du monde ?

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Yamal, Cherki, Zaïre-Emery : qui sont les meilleurs jeunes joueurs du monde ?

Le facteur va être en burn-out. Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, le CIES, l’observatoire du football, classe les meilleurs joueurs de champ U23. Roulement de tambours… Celui qui occupe la première place est… Lamine Yamal. Youhou, on est tous étonnés.

Pour classer ces wonderkids, le CIES utilise plusieurs critères : les performances Impect, le niveau des matchs disputés, les résultats et le taux d’emploi.

Zaïre-Emery et Cherki dans le top 10

Derrière l’Espagnol, on retrouve Kenan Yildiz et Warren Zaïre-Emery. Décidément, le Bayern Munich a bien fait de laisser partir le Turc à la Juventus quand ce dernier était encore en équipes de jeunes… Pour rassurer les Bavarois : Aleksandar Pavlović occupe la huitième place du classement.

En Ligue 1, ce sont Lamine Camara et Désiré Doué, a.k.a. Désiré Gifted, qui talonnent Zaïre-Emery. Rayan Cherki, lui, se fait carrément une place dans le top 10. En seconde division suédoise, sait-on jamais, Moutaz Neffati du IFK Norrköping et ses 506 minutes cette saison occupent la première place.

Une liste chère aux joueurs de Football Manager.

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