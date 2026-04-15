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Un club de Ligue 1 coorganise un job dating

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Un club de Ligue 1 coorganise un job dating

Yoann Gourcuff aurait adoré y participer. Ce jeudi 16 avril de 11h à 18h, le Stade brestois coorganise un job dating en partenariat avec le CHU de Brest. Le centre hospitalier universitaire pourvoit 1 000 postes en CDD et CDI sur plus de 250 métiers différents. Le métier de footballeur n’est malheureusement pas proposé par le CHU, donc aucun intérêt de ramener son CV avec des expériences de latéral en Régional 2.

Un emploi en Bretagne, ça vous gagne

Dans leur flyer pour annoncer l’événement, les Ty-Zefs l’assurent, il n’y aura pas d’agents prêts à plumer les candidats puisque «  les chercheurs d’emplois rencontreront directement les équipes et les recruteurs dans un cadre convivial et accessible à tous ». En bref, un espace aussi ouvert que la défense d’Éric Roy lors de la défaite des Brestois 3-0 contre Auxerre. Pour les personnes intéressées en recherche d’un emploi ou en reconversion, rendez-vous à l’atelier du club, 16 rue de Quimper à Brest !

Francis-Le Blé a de la concurrence.

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MBC

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