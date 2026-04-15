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Début de match dingue à Munich, les gardiens aux fraises

JF
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Début de match dingue à Munich, les gardiens aux fraises

C’est parti fort à Munich ! Il ne fallait pas arriver en retard à l’Allianz Arena ce soir. Déjà parce qu’un Bayern-Real Madrid, on arrive à l’heure, et surtout, parce Manuel Neuer et Arde Güler ont animé la rencontre dès la premières minute. Sur une relance complètement foirée, l’immense gardien allemand, énorme au match aller, a donné un ballon de but au Turc.

Seule, mais tout de même à un peu plus de 30m du but, la pépite du Real a envoyé une délicieuse praline en plein lucarne, de quoi parfaitement lancer la rencontre et déjà refaire l’écart dans ce quart de finale.

C’était toutefois sans compter sur la réponse d’Andriy Lunin dans le but d’en face, auteur d’une sortie catastrophique, ou d’une non-sortie même, qui a permis à Aleksandar Pavlović d’égaliser dès la 6e minute. Deux buts après moins de 10 minutes, on se gave en Bavière !

Si vous devez choisir un match, oubliez donc Arsenal-Sporting, on vous fera un résumé !

En direct : Bayern Munich - Real Madrid (1-1)

JF

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