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Un ancien de l’OM rechute à l’entraînement avec la Juventus
Les malheurs d’Arkadiusz Milik se poursuivent. La Juventus a annoncé, ce mercredi, que l’attaquant polonais de 32 ans s’est à nouveau blessé lors de la séance d’entraînement de mardi. Selon le club turinois, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille souffre d’une déchirure modérée du biceps fémoral de la cuisse droite, et sera réévalué dans les jours à venir pour déterminer la durée de son indisponibilité.
Bollettino medico | Le condizioni di Milik 🗞️➡️: https://t.co/wdmRuXNruz pic.twitter.com/NSknLnsNbx— JuventusFC (@juventusfc) April 15, 2026
Un passage gâché par les blessures
Depuis son transfert définitif à la Juventus en 2023, Arkadiusz Milik passe plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains : il ne compte que 77 matchs disputés à son actif en 4 saisons avec les Bianconeri. Pire encore, il n’a pas joué la moindre rencontre entre le 25 mai 2024 et le 21 mars dernier. La Juventus a tout de même prolongé son contrat jusqu’en 2027.
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CT