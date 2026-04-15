Un ancien de l’OM rechute à l’entraînement avec la Juventus

Les malheurs d’Arkadiusz Milik se poursuivent. La Juventus a annoncé, ce mercredi, que l’attaquant polonais de 32 ans s’est à nouveau blessé lors de la séance d’entraînement de mardi. Selon le club turinois, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille souffre d’une déchirure modérée du biceps fémoral de la cuisse droite, et sera réévalué dans les jours à venir pour déterminer la durée de son indisponibilité.

Un passage gâché par les blessures

Depuis son transfert définitif à la Juventus en 2023, Arkadiusz Milik passe plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains : il ne compte que 77 matchs disputés à son actif en 4 saisons avec les Bianconeri. Pire encore, il n’a pas joué la moindre rencontre entre le 25 mai 2024 et le 21 mars dernier. La Juventus a tout de même prolongé son contrat jusqu’en 2027.

La technologie peut lui venir en aide.

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