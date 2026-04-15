S’abonner au mag
  • Italie
  • Juventus

Un ancien de l’OM rechute à l’entraînement avec la Juventus

CT
4 Réactions
Un ancien de l’OM rechute à l’entraînement avec la Juventus

Les malheurs d’Arkadiusz Milik se poursuivent. La Juventus a annoncé, ce mercredi, que l’attaquant polonais de 32 ans s’est à nouveau blessé lors de la séance d’entraînement de mardi. Selon le club turinois, l’ex-buteur de l’Olympique de Marseille souffre d’une déchirure modérée du biceps fémoral de la cuisse droite, et sera réévalué dans les jours à venir pour déterminer la durée de son indisponibilité.

Un passage gâché par les blessures

Depuis son transfert définitif à la Juventus en 2023, Arkadiusz Milik passe plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains : il ne compte que 77 matchs disputés à son actif en 4 saisons avec les Bianconeri. Pire encore, il n’a pas joué la moindre rencontre entre le 25 mai 2024 et le 21 mars dernier. La Juventus a tout de même prolongé son contrat jusqu’en 2027.

La technologie peut lui venir en aide.

Bien malgré elle, la Juve signe définitivement Loïs Openda pour un montant astronomique

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
148
68

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.