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La Juve bute sur Sassuolo et perd du terrain

TB
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La Juve bute sur Sassuolo et perd du terrain

Juventus 1-1 Sassuolo

Buts : Yıldız (14e) pour les Bianconeri // Pinamonti (52e) pour les Neroverdi

La Ligue des champions, ça se mérite. Engagée dans une lutte sans merci pour une qualification en C1 en vue de la saison prochaine, la Juventus a réalisé une très mauvaise opération en concédant le nul à domicile contre Sassuolo (1-1). Kenan Yıldız avait pourtant très bien lancé les siens, servi sur un plateau par Francisco Conceição à l’issue d’une belle chevauchée (1-0, 14e).

Mais en seconde période, rien ne s’est passé comme prévu pour la Vieille Dame. Andrea Pinamonti est d’abord venu égaliser de près, à la conclusion d’une très belle action collective (1-1, 52e). Jérémie Boga a lui manqué une belle balle de but, mais pas aussi grosse que le penalty (généreusement accordé) manqué par Manuel Locatelli à quelques minutes du terme. Côme a l’opportunité de faire un petit break en cas de victoire contre Pise, ce dimanche.

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TB

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